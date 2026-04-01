太陽ホールディングス<4626.T>が大幅に５日続落している。３月３１日深夜に米ＫＫＲ＜KKR＞が太陽ＨＤの非公開化に向けて、同社に対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を開始する予定だと発表した。買付価格は１株４７５０円で、同日終値を約４．７％下回るディスカウントＴＯＢとなる。太陽ＨＤの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せをする格好となっている。



買付予定数の下限は４４６４万８１００株で、上限は設定しない。ＴＯＢは１０月上旬ごろをメドに開始する予定。東京証券取引所は４月１日付で太陽ＨＤを監理銘柄（確認中）に指定した。太陽ＨＤを巡っては非公開化に関する観測報道が過去にあり、株価水準が切り上がった経緯がある。



出所：MINKABU PRESS