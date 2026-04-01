開催：2026.4.1

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 2 [ナショナルズ]

MLBの試合が1日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとナショナルズが対戦した。

フィリーズの先発投手はアンドリュー・ペインター、対するナショナルズの先発投手はピーター・プランで試合は開始した。

3回裏、2番 カイル・シュワバー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 1-0 WSH

4回裏、6番 アドリア・ガルシア 初球を打ってライトスタンドへのホームランでフィリーズ得点 PHI 2-0 WSH

5回裏、3番 ブライス・ハーパー 3球目を打ってファーストゴロ しかしファーストがエラー 3塁ランナーは本塁へでフィリーズ得点 PHI 3-0 WSH

6回表、さらにライトが悪送球でナショナルズ得点 PHI 3-1 WSH

7回表、1番 ジェームズ・ウッド 8球目を打ってピッチャーへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 PHI 3-2 WSH

試合は3対2でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのアンドリュー・ペインターで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで0勝1敗0S。フィリーズのデュランにセーブがつき、0勝1敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 10:08:07 更新