どんな風に印象が変わる？「巻く・巻かない」で違いが出る大人ヘアの見え方
ヘアスタイリングで、「巻くか巻かないか」と迷うことありませんか？同じ長さ、同じ色でも、スタイリングひとつで印象は大きく変わります。特に40代・50代になると、その違いが“なんとなくの雰囲気”として現れやすくなるのです。
巻き髪は“動き”で柔らかさを引き出す
髪を巻くと、毛先や顔まわりに動きが生まれ、全体の印象がやわらかく見えやすくなります。歩いたときや風が当たったときに自然な揺れが出ることで、軽やかさや抜け感につながるのも特徴です。
ストレートは“ライン”で洗練された印象に
一方で、巻かずにストレートで仕上げるスタイルは、すっきりとした印象をつくりやすいでしょう。髪の面やラインがそのまま見えることで、清潔感や落ち着きが引き立ちやすくなります。
最近は、あえて作り込みすぎないシンプルなスタイルが好まれる流れもあり、ストレートヘアが“今っぽく見える”と感じる人も少なくありません。ただし、整えすぎると少し硬い印象に見えることもあるため、毛先にわずかな動きを残すとバランスが取りやすくなります。
違いをつくるのは“動きのコントロール”
実際には、「巻くか巻かないか」の二択というよりも、どの程度動きをつけるかで印象は変わります。毛先だけ軽く動きをつける、顔まわりだけニュアンスを出すといった調整によって、やわらかさとすっきり感のバランスを取ることが、大人ヘアを整えるポイントになります。
髪を巻く方法にも、巻かない方法にも、それぞれの良さがあります。印象の違いを理解しておくことで、その日の気分や装いに合わせて選ぶようにしていきましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はや美容師の一般的なスタイリングに関する知見を参考に編集部が構成しています
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