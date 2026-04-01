好きがあふれて止まらない。男性が本命女性にだけする「特別な行動」
男性は意外と単純で、好きな女性には「特別な行動」を無意識のうちに取ってしまうもの。そこで今回は、そんな男性の「脈あり行動」を紹介します。
あなたの近くに自然と現れる
男性は好きな女性の存在を感じていたいもの。そのため、あなたのパーソナルスペース（個人的な空間）に、何かと理由をつけて入ってくる傾向があります。例えば、オフィスや学校で偶然を装って同じエリアにいることが増えたり、グループでいる時もなぜかあなたの近くにいたりするものです。
どんなお願いも喜んで引き受ける
男性の好意度を測るなら、小さなお願いをしてみるのも効果的。好きな女性のためなら、男性は多少面倒なことでも快く引き受ける傾向があります。「この資料コピーしてもらえる？」「この重い荷物持ってくれない？」といった依頼に対して、忙しそうにしていても「いいよ、任せて」と笑顔で対応してくれるなら、あなたに好意を持っている可能性が高いでしょう。
何気ない連絡が増えていく
男性は一般的に連絡を取るのが苦手と言われますが、好きな女性となると話は別。「今日何してる？」「この前の映画どうだった？」など、女性がどんな日常を過ごしているのか気になって、ついメッセージを送ってしまうのです。また、あなたからの連絡にすぐ返信する、深夜でも返信が来るといった行動も、あなたを優先している証拠かもしれません。
今回紹介した行動をしている男性に心当たりがあるなら、あなたに特別な感情を抱いている可能性が高いと言えるでしょう。ただし、すべての男性に当てはまるわけではないので、複数のサインが重なっているかどうかを必ず確認してくださいね。
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは