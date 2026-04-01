開催：2026.4.1

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 5 - 8 [レンジャーズ]

MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとレンジャーズが対戦した。

オリオールズの先発投手はザック・エフリン、対するレンジャーズの先発投手はジェーコブ・デグロムで試合は開始した。

3回表、9番 エセケル・デュラン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 BAL 0-1 TEX

4回裏、3番 ピート・アロンソ 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-1 TEX

5回表、2番 ワイアット・ラングフォード 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでレンジャーズ得点 BAL 1-2 TEX、3番 コリー・シーガー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BAL 1-3 TEX

5回裏、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 3-3 TEX

6回表、1番 ブランドン・ニモ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 BAL 3-4 TEX

7回表、7番 ダニー・ジャンセン 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレンジャーズ得点 BAL 3-7 TEX

9回表、3番 コリー・シーガー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでレンジャーズ得点 BAL 3-8 TEX

9回裏、1番 テーラー・ウォード 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 5-8 TEX

試合は5対8でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのイエニエル・カノで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 10:20:23 更新