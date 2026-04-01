開催：2026.4.1

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 9 - 2 [Wソックス]

MLBの試合が1日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとWソックスが対戦した。

マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するWソックスの先発投手はエリク・フェディーで試合は開始した。

3回表、2番 村上宗隆 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIA 0-1 CWS、3番 アンドルー・ベニンテンディ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでWソックス得点 MIA 0-2 CWS

4回裏、4番 リアム・ヒックス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-2 CWS、6番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-2 CWS、7番 エリベルト・エルナンデス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-2 CWS

7回裏、9番 グレアム・ポーリー 2球目をスクイズ成功 さらにキャッチャーが失策でマーリンズ得点 MIA 5-2 CWS、1番 ジェーコブ・マーシー 2球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 6-2 CWS

8回裏、6番 オーウェン・ケイシー 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 7-2 CWS、8番 グリフィン・コーナイン 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでマーリンズ得点 MIA 9-2 CWS

試合は9対2でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのアンソニー・ベンダーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はWソックスのエリク・フェディーで、ここまで0勝1敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、1安打、1打点、打率は.278となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 10:26:10 更新