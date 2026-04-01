都合のいい女、手放せない女。男性が見る“決定的な差”とは
同じように優しくしているのに、男性から「大切にされる人」と「都合よく扱われてしまう人」がいます。その違いはどこにあるのでしょうか？実は男性は無意識のうちに、あるポイントを見ているんです。
都合のいい女性は“受け入れすぎている”
急な誘いでも断らない、予定を後回しにする、相手の都合を優先する。その優しさは魅力ですが、続くほど「この人はいつでも大丈夫」と認識されやすくなります。結果として、関係の優先順位が下がってしまうのです。
手放せない女性は“自分の基準を持っている”
一方で、自分の時間や価値観を大切にしている女性は、すべてを受け入れません。無理なことは無理と伝え、できる範囲で向き合う。その姿勢が、男性にとって「失いたくない存在」へと変わっていきます。
差は“扱われ方”ではなく“自分の扱い方”
男性の態度は、その女性自身の在り方に影響されます。自分を大切にしている女性は、自然と同じように扱われるようになるでしょう。逆に、自分を後回しにするほど、その扱いは軽くなりやすいのです。
優しさだけでは関係性は守れません。大切にされるかどうかは、自分自身をどう扱っているかで変わります。手放せない女性は、自分の価値を下げない選択ができる人なのです。 ※画像は生成AIで作成しています
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