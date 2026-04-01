腰まわりのもたつき対策に。１日１セット「骨盤から整えて細見えを叶える」簡単ピラティス習慣
体重は変わっていないのに、腰まわりだけが重たく見える。そんな変化を感じ始めたら、原因は“脂肪”よりも骨盤まわりのゆるみかもしれません。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズである【クラム】。股関節とお尻まわりを目覚めさせることで、腰まわりのラインを内側から整え、自然な細見え印象へと導きます。
【STEP１】姿勢をセット
横向きに寝て、膝を軽く曲げます。かかとは揃え、骨盤は床に対してまっすぐ立てる意識で。上半身が後ろに倒れないよう、体の軸を安定させます。
【STEP２】ひざを開く→閉じるを10回繰り返す
▶︎効かせるコツ
“ひざを開くこと”よりも、“骨盤を動かさないこと”を優先しましょう。体が後ろに倒れてしまうと、お尻ではなく太ももに負担が逃げやすくなるので要注意。小さな動きでも、骨盤を安定させたまま行うことで、腰まわりの引き締まり感につながりやすくなります。
強く鍛えるより、まずは正しく動かすこと。骨盤まわりが整うと、腰のラインは自然と変わっていきます。１日数分からでも、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
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