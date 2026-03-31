オリバー ゴールドスミス100周年のポップアップ開催　ジョン・レノン愛用モデルをイエローゴールドで復刻

英国の老舗アイウェアブランド「オリバー ゴールドスミス（OLIVER GOLDSMITH）」が創業100周年を記念し、「OLIVER GOLDSMITH 100th Anniversary POP UP EVENT」を4月1日から4月12日まで開催する。東京・表参道交差点のZeroBase表参道を会場に、復刻モデルの特別展示などを予定している。

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ポップアップでは、ブランドの歴史と世界観を体感できるほか、黄金期の1960年代をイメージしたフォトイベントブースを設置。週末限定でプロカメラマンによる撮影イベントを開催するほか、ノベルティを配布する。

100周年を記念した限定モデル「OVAL K18 / 100th Anniversary Limited Model」は、ジョン・レノン（John Lennon）が愛用したことで知られるモデル「OVAL」をK18イエローゴールド仕様で復刻。職人が全工程を手作業で製作し、本革製のハードケースや限定ボックス、特製のクリーニングクロスを付属する。世界100本限定でシリアルナンバーを刻印。完全受注生産となり、予定価格は200万円。

◾️OLIVER GOLDSMITH 100th Anniversary POP UP EVENT

期間：2026年4月1日（水）〜4月12日（日）

時間：10:00〜19:00

会場：ZeroBase表参道

所在地：東京都港区北青山3-5-22

