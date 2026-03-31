なんとなく“おばさん感”が出てない？40代・50代の春コーデを変える「トップスの正解」
春服に替えたはずなのに、なぜかアカ抜けないと感じていませんか？大人世代のコーデは、アイテムそのものよりも“選び方”で印象が変わります。中でもトップスは、顔まわりに最も近く、全体の雰囲気を左右する重要な存在。ほんの少し見直すだけで、装いはぐっと今っぽく整うはずです。
▲軽さと抜けを意識したトップス選びで重たく見せないのがポイント
重さを手放すだけで、印象は一気に変わる
冬からそのまま着ている厚手ニットや、しっかりとした生地のトップスは、春になるとどうしても重たく見えがち。気温的にはまだ着られる日もありますが、見た目の“季節感”は別もの。軽やかな素材や薄手のニットに変えるだけで、コーデ全体の空気が一気に変わります。
首元の“抜け”が今っぽさをつくる
トップスの印象を大きく左右するのが首元のデザイン。詰まりすぎたクルーネックやハイネックは、きちんと見える反面、少し重たい印象を与えることもあります。
一方で、ほんのり開きのあるネックラインやスキッパー、Vネックなどは、顔まわりに自然な抜け感をつくり、軽やかさを引き出します。鎖骨がうっすら見えるだけで全体の印象がぐっと洗練されて見えます。“開けすぎない、でも詰めすぎない”の絶妙なバランスが、大人の春コーデには欠かせません。
サイズ感は“少しゆとり”がちょうどいい
トップスが体にフィットしすぎていると、全体のバランスがコンパクトにまとまりすぎてしまい、どこか古い印象になることも。逆にオーバーサイズすぎると、だらしなく見えてしまうでしょう。
大切なのは、“ほんの少しゆとりがある”サイズ感。肩まわりや身幅に余裕があるだけで、コーデに抜けが生まれ、自然と今っぽい印象に整います。
▲トップスの素材・首元・サイズ感を見直すだけで春コーデは自然と今っぽく整う
トップスは、コーデの中でも変化をつけやすく、印象に直結するアイテムです。素材、首元、サイズ感。この３つを意識するだけで、装いは驚くほど軽やかに整います。「なんとなく素敵」と感じさせる人ほど、こうした細かな違いを自然に取り入れているものなので、まずは１枚トップスから見直してみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼【トップス編】“おば見え”を回避するならこれ。2026春トレンド「大人の“買い足し”正解アイテム」