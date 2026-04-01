◆米大リーグ マーリンズ９―２ホワイトソックス（３１日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、敵地・マーリンズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、３回に先制タイムリーを放った。これでデビュー５試合連続安打となったが、日本人選手では２０２２年カブス・鈴木誠也（６試合連続）以来。

１回は右腕ジャンクに二ゴロに終わったが、３回１死一、二塁のチャンスでは内角のスライダーを中前にはじきかえし、本塁打以外では初の打点を挙げた。しかし、その後は空振りと見逃しの連続三振。デビュー５試合連続安打も２本目が出ずに打率は２割７分８厘。

試合も村上のタイムリーなどで３点を先取するも、ホワイトソックスはまたも逆転負けで１勝４敗となった。

村上は敵地でのブルワーズとの開幕カード３試合で、３本塁打。日本人、ホワイトソックスの打者としては史上初のメジャーデビューから３試合連続本塁打を放った。メジャーでも今年のデローター（２０２６年、ガーディアンズ）に次いで４人目の快挙を成し遂げたが、対マーリンズ２試合ではシングルヒット２本に抑えられている。