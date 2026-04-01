3月シリーズを連敗で終えた韓国代表…宿敵の金星に「期待感を高めた」

韓国代表は現地時間3月31日、オーストリア代表との国際親善試合に臨み0-1で敗れた。

同28日のコートジボワール戦（0-4）に続き、3月の欧州遠征を2連敗で終えている。韓国ニュースサイト「NEWSIS」は、同日に「サッカーの聖地」ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表を1-0で破った日本代表の快挙を伝え、自国との対照的な状況を報じた。

ホン・ミョンボ監督率いる韓国代表は、今回の3月シリーズで2026年北中米ワールドカップ（W杯）に向けた強化を図ったものの、結果は無得点での連敗となった。特に「次々と膝を屈した」と報じられるなど、守備陣の崩壊と攻撃の停滞が浮き彫りとなった形だ。エースを欠く相手に対しても主導権を握れず、「3月のAマッチを2連敗で締めくくった」と厳しい現状を伝えている。

一方で、同じく北中米W杯で欧州勢との対戦を控える日本代表は、「サッカーの宗主国」イングランドを相手に番狂わせを演じた。前半23分にMF三笘薫が奪った決勝弾を守り抜き、1-0で勝利。「北中米W杯に向けた期待感を高めた」と、敵地での金星を高く評価している。スコットランド戦に続く連勝を飾った宿敵に対し、現地メディアは羨望の眼差しを向けた。

「主要な数値でイングランドに圧倒された」ものの、粘り強い戦いで勝利を掴んだ日本に対し、韓国は「期待に応えることができなかった」と断じている。W杯本番まで時間が限られるなか、連勝で勢いに乗る日本と、課題を残したまま連敗を喫した韓国。アジアを代表する両雄の明暗が、この3月の遠征ではっきりと分かれる結果となったと総括している。（FOOTBALL ZONE編集部）