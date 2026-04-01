ドナルド・トランプ米国大統領は31日（現地時間）、イランとの戦争が「極めて近いうちに」終了するだろうとし、「撤収時期は2〜3週間以内と予想している」と述べた。

トランプ大統領は特に、米国が開始した戦争によって発生したホルムズ海峡の封鎖について「それは我々（米国）がすべきことではなく、海峡で何が起きようと関与しない」と強調した。世界的な国際原油価格の急騰を招いたホルムズ海峡の問題が解決しなくても、手を引くという意味だと解釈することができる。

トランプ大統領は同日、ホワイトハウスで開かれた行政命令署名式の後に行われた記者団との質疑応答で、「私の目標はただ一つ、（イランが）核兵器を保有しないことであり、その目標は達成された」と述べた。政権交代を成し遂げたが、政権交代は当初の目標ではなかったとした。

トランプ大統領は続けて「彼らはすでに核兵器を持つことはできないだろうが、彼らが持つすべてを完全に除去する」とし、「任務完了には2週間以内、あるいはそれより数日長くかかることもある」と付け加えた。

トランプ大統領は特に、今回の戦争によって発生したホルムズ海峡の封鎖状況については、米国とは関係のないことだと数回強調した。

「フランスや他の国が（中東で）石油やガスを得ようとするなら、直接（ホルムズ）海峡を通じて航行することになるだろう」とし、「彼らがそこで自らを防衛するのであり、米国はその件とは何の関係もない」と述べた。

トランプ大統領はさらに「中国のような国々も自分たちの判断とやり方で、そこで船（タンカー）に燃料を満たすことになるだろう」とし、「我々にそう（＝防御）する理由はない」と付け加えた。米国はホルムズ海峡を通じて供給される中東産原油への依存度が高くないという点を強調した言葉と解釈される。

トランプ大統領はイランからの撤収を検討する名分に関連しては、「彼らは数年間、核兵器を作ることができないだろう」とし、今回の戦争を開始する際に目標に掲げたイランの核能力無力化に成功したと何度も強調して述べた。

あわせて「我々は膨大な量の（イラン）ミサイル製造施設を破壊した」とし、「私の考えでは2〜3週間ほどかかると思うが、我々は（中東を）去る」と述べた。

トランプ大統領はイランとの交渉は撤収の条件とは無関係だとした。「彼ら（イラン）が交渉のテーブルに出るなら良いことだが、そうでなくても構わない」とし、「合意があろうとなかろうと我々は去る考えであり、今は関係のない問題だ」と主張した。