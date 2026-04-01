ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東北新幹線 地震の影響で一時運転見合わせ 一部で遅れ【栃… 【速報】東北新幹線 地震の影響で一時運転見合わせ 一部で遅れ【栃木・真岡市で震度5弱】 【速報】東北新幹線 地震の影響で一時運転見合わせ 一部で遅れ【栃木・真岡市で震度5弱】 2026年4月1日 10時29分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ JR東日本によりますと、東北新幹線は先ほどの地震の影響で、東京と新青森の間で上下線とも一時運転を見合わせましたが、午前10時18分に運転を再開しました。一部の列車に最大15分の遅れが出ています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 床暖房, ネジ, 明治大学, 住宅, グループウェア, 寺田屋, マンション, リハビリ, 上田, 慰霊祭