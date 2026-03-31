とちぎテレビ

自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する制度、いわゆる「青切符」による取締りが、４月１日から始まります。それに合わせて、「青切符」を知らせる広告がラッピングされたバスが３１日、お披露目されました。

お披露目されたのは、「青切符」を周知するラッピングが施されたバスです。お披露目式にはラッピングを手掛けた、栃木県警とＪＡ共済連栃木の関係者などが出席しました。

青色を基調にしたラッピングバスには、「自転車にも青切符 免許がなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を！」などと、メッセージが書かれているほか、自転車に乗った県のマスコットキャラクターとちまる君などが描かれています。また、車内にもヘルメットの着用や、自転車の危険行為を紹介したポスターなどが貼ってあり、自転車の安全利用を呼びかけています。

１日から１年間、宇都宮市内の大通りを走る、関東自動車の路線バスを中心に運行する予定です。

県警交通企画課によりますと、県内では去年１年間に１０６３件の自転車の事故があり、そのうち、およそ７５％が自転車側に原因があったということです。

「青切符」は、警察が自転車の交通違反をした１６歳以上を対象に、反則金の納付を通告できる制度です。スマートフォンなどを使用しながら乗る、いわゆる「ながら運転」や信号無視など、１１３種類の交通違反が対象となります。