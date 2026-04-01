ロンドン在住の元テレビ東京でフリーアナウンサーの秋元玲奈（40）が1日、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表とイングランド代表の国際親善試合を生観戦したことを明かし、観戦の様子を披露した。

「サッカー、イングランドvs日本の親善試合を ウェンブリースタジアムで観てきました！！」と書き出し、スタジアムでタオルマフラーを手にする自身のショットをアップ。

試合は日本が1−0で勝利し「勝利を見届けられて嬉しい 子供達はほぼ初観戦。私は仕事でよくサッカースタジアムを訪れたことを思い出し、あの独特の熱気を懐かしく感じました」と振り返り、2人の息子らと観戦する様子も投稿した。

秋元はテレビ東京在籍中の17年3月に会社員の男性と結婚。同年11月に第1子の男児を出産。21年6月にテレビ東京を退職し、12月に第2子・第3子となる双子の男児を出産した。22年7月から夫の仕事の関係でロンドン生活をスタートさせている。

秋元の投稿に、フォロワーからは「スタジアムで1番美人」「ぶち 可愛い」といった反響が寄せられている。