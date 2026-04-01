『ユミの細胞たち』シーズン3、キャラクターポスター公開 キム・ゴウン“ユミ”＆キム・ジェウォン“スンロク”、さまざまな細胞たちが姿を見せる

『ユミの細胞たち』シーズン3、キャラクターポスター公開 キム・ゴウン“ユミ”＆キム・ジェウォン“スンロク”、さまざまな細胞たちが姿を見せる