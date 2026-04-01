全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「成岩駅」という漢字を読めますか。「いわ」じゃありません。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：ならわえき

成岩駅は愛知県半田市に位置する、名鉄河和線の駅です。

半田市の中心部に近い住宅地にあり、通勤や通学で利用される日常的な駅として親しまれています。1931年に知多鉄道の駅として開業し、1943年の知多鉄道の名古屋鉄道への合併に伴って、成岩駅も名鉄河和線の駅として扱われるようになりました。

駅名は、周辺の地名をそのまま用いたものです。この地名の由来については、文献や記録に明確な説明が残っておらず、語源ははっきりしていません。

少し歩いたところには、半田市の中心市街地が広がっています。半田市は醸造文化が盛んな地域として知られ、酢や味噌の蔵元が多く集まっています。

駅から徒歩15〜20分ほど歩くと半田運河に出ることができ、運河沿いには江戸時代から続く物流の歴史を感じさせる黒板囲いの蔵が並んでいます。

このエリアには世界的な食品メーカーであるミツカンの本社があることでも知られています。運河沿いの蔵を活用した体験型施設「MIZKAN MUSEUM（ミツカンミュージアム）」では、酢づくりの歴史を紹介する展示があり、関連商品の購入も可能です。

半田市は知多半島の海産物が集まる地域でもあり、地元の飲食店では穴子やタコ、しらすなど、新鮮な魚介を使った料理を楽しむことができます。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「成岩駅」 酢や味噌の蔵元が集まっています（2枚）