ザ ストリングス 表参道×リカちゃんのコラボアフタヌーンティー。いちごとローズのスイーツはどれもフォトジェニック！
◆ザ ストリングス 表参道×リカちゃんのコラボアフタヌーンティー。いちごとローズのスイーツはどれもフォトジェニック！
(C)TOMY
ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」では、着せ替え人形「リカちゃん」と初のコラボレーションとなる「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」を開催。期間は、2026年4月21日（火）から6月22日（月）まで。
タワーケーキに添えたチョコレートロリポップやハイヒールマフィンなど、遊び心満載のスイーツが登場。ほか、限定スペシャルドリンクやパフェまで勢揃い。リカちゃんのロマンティックな世界観に浸って。
この記事の要約レポート
・ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」で、「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」を開催。期間は2026年4月21日（火）から6月22日（月）まで
・世代を超えて愛される「リカちゃん」との初コラボアフタヌーンティー。リカちゃんのロマンティックな世界観を表現したスイーツはフォトジェニック
・チョコレートロリポップはピンク色のタワーケーキに沿えてお届け。ぜひ写真に収めて
・スイーツはいちご＆ローズがメイン。「ハイヒールマフィン」や「リップスティックチョコレート」などどれもキュート
・ミニバーガーなど3種類のセイボリーはピンクや赤を基調にした彩りがきれい
・かわいすぎるパフェやいちごのスペシャルドリンクなどオプションメニューも魅力的
着せ替え人形「リカちゃん」とコラボレーション。注目は写真映え抜群のチョコレートロリポップ
今回のアフタヌーンティーは、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」と初のコラボレーション。エントランスでは、今回のコラボで誕生したオリジナルの『ストリングスリカちゃん』が真っ赤なドレス姿でお出迎え。アフタヌーンティーでは、リカちゃんのかわいらしくロマンティックな世界観を表現したフォトジェニックな品々が楽しめる。
スイーツの中でも注目は、たくさんの花と大きなリボンをまとったピンクカラーのタワーケーキに添えて提供される「チョコレートロリポップ」。スタッフが席までタワーケーキを運び、目の前までロリポップを届けてくれるから、ぜひ写真に収めて。
スイーツはいちご＆ローズをたっぷりと。ハイヒールやリップスティックを模したスイーツも
スイーツには、「ピスタチオパンナコッタとラズベリーゼリー」や「いちごのベイクドチーズケーキ」などリカちゃんが大好きないちごとローズをふんだんに使用したアイテムが多数ラインナップ。
このほか「ハイヒールマフィン」、「リップスティックチョコレート」などファッションアイテムをモチーフにした愛らしいスイーツも並び、写真を撮りたくなること間違いなし。
華やかな彩りに心が躍るセイボリーには3種類がラインナップ
セイボリーは「パプリカムース ビーツクリスタルジュレ」、「グリーンミニバーガー ミントジェノベーゼソース」、「スモークサーモンのタルトレット」の3種類。ピンクや赤を基調とした華やかな彩りと、洗練された味わいが楽しめる。
また、5月26日（火）からは一部メニューが新緑をイメージしたピスタチオグリーンにチェンジ。季節の味わいの変化も併せてお届けする。
甘酸っぱいいちごのスペシャルドリンクでより上質なひとときを
別料金で注文できるノンアルコールのスペシャルドリンクは2種類。
「いちごジントニック」は、ダイスカットしたいちごとシロップを下に沈めて、爽やかなノンアルコールのジンとトニックウォーターを合わせ、さらに丸ごといちごを浮かべた、いちごをたっぷり味わえる1杯。大きなリボンの飾りがあしらわれ、かわいさあふれるドリンクにときめきが止まらない。
「ミルキーいちごクリームソーダ」は、乳酸菌のコクといちごシロップをソーダで割った甘酸っぱい味わいの1杯。ダイスカットのいちごといちごアイスクリームを添えた、いちご尽くしのクリームソーダをお楽しみに。
いちご×フラワーの美しいパフェは期間ごとに味わいを変えてお届け
コラボレーション限定で登場する、いちごとフラワーをテーマにした「LiccA ストロベリー&フラワーガーデンパフェ」もおすすめのオプションメニュー。
5月25日（月）までは、ピンクと赤のトーンで統一した甘酸っぱい「いちご&ベリー」のパフェを。5月26日（火）から6月22日（月）の期間は、優雅な香りのエディブルフラワーも添えた、欅並木のグリーンのような色合いが初夏らしい「いちご&ピスタチオ」パフェを提供。プレートアートまで華やかで、目にも美しい鮮やかなパフェをご堪能あれ。
着せ替え人形「リカちゃん」の愛らしい世界観を映したとっておきのアフタヌーンティーを、目と舌で存分に楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ケヤキの木漏れ日が射し込むテラス席、NYを感じさせる洗練カフェダイニング
表参道駅より直結。NYをイメージした「ザ ストリングス 表参道」で、海外気分を味わうエレガントな女子会を。ケヤキ並木を臨むテラス席や、非日常感あふれる優雅な店内。こだわりのインターナショナルキュイジーヌと美酒を、心ときめく美空間で堪能して。
今回の「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」では、テラス席がコラボレーション期間限定のスペシャルデコレーションに。ピンク色のジャンボフラワーが華やかなソファ席や、リカちゃんのドレスやアクセサリーをガラスのボックスに散りばめたテーブルなど、ガーリーな装飾に彩られる。
(C)TOMY
ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」では、着せ替え人形「リカちゃん」と初のコラボレーションとなる「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」を開催。期間は、2026年4月21日（火）から6月22日（月）まで。
この記事の要約レポート
・ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」で、「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」を開催。期間は2026年4月21日（火）から6月22日（月）まで
・世代を超えて愛される「リカちゃん」との初コラボアフタヌーンティー。リカちゃんのロマンティックな世界観を表現したスイーツはフォトジェニック
・チョコレートロリポップはピンク色のタワーケーキに沿えてお届け。ぜひ写真に収めて
・スイーツはいちご＆ローズがメイン。「ハイヒールマフィン」や「リップスティックチョコレート」などどれもキュート
・ミニバーガーなど3種類のセイボリーはピンクや赤を基調にした彩りがきれい
・かわいすぎるパフェやいちごのスペシャルドリンクなどオプションメニューも魅力的
着せ替え人形「リカちゃん」とコラボレーション。注目は写真映え抜群のチョコレートロリポップ
今回のアフタヌーンティーは、世代を超えて愛され続ける着せ替え人形「リカちゃん」と初のコラボレーション。エントランスでは、今回のコラボで誕生したオリジナルの『ストリングスリカちゃん』が真っ赤なドレス姿でお出迎え。アフタヌーンティーでは、リカちゃんのかわいらしくロマンティックな世界観を表現したフォトジェニックな品々が楽しめる。
スイーツの中でも注目は、たくさんの花と大きなリボンをまとったピンクカラーのタワーケーキに添えて提供される「チョコレートロリポップ」。スタッフが席までタワーケーキを運び、目の前までロリポップを届けてくれるから、ぜひ写真に収めて。
スイーツはいちご＆ローズをたっぷりと。ハイヒールやリップスティックを模したスイーツも
スイーツには、「ピスタチオパンナコッタとラズベリーゼリー」や「いちごのベイクドチーズケーキ」などリカちゃんが大好きないちごとローズをふんだんに使用したアイテムが多数ラインナップ。
このほか「ハイヒールマフィン」、「リップスティックチョコレート」などファッションアイテムをモチーフにした愛らしいスイーツも並び、写真を撮りたくなること間違いなし。
華やかな彩りに心が躍るセイボリーには3種類がラインナップ
セイボリーは「パプリカムース ビーツクリスタルジュレ」、「グリーンミニバーガー ミントジェノベーゼソース」、「スモークサーモンのタルトレット」の3種類。ピンクや赤を基調とした華やかな彩りと、洗練された味わいが楽しめる。
また、5月26日（火）からは一部メニューが新緑をイメージしたピスタチオグリーンにチェンジ。季節の味わいの変化も併せてお届けする。
甘酸っぱいいちごのスペシャルドリンクでより上質なひとときを
別料金で注文できるノンアルコールのスペシャルドリンクは2種類。
「いちごジントニック」は、ダイスカットしたいちごとシロップを下に沈めて、爽やかなノンアルコールのジンとトニックウォーターを合わせ、さらに丸ごといちごを浮かべた、いちごをたっぷり味わえる1杯。大きなリボンの飾りがあしらわれ、かわいさあふれるドリンクにときめきが止まらない。
「ミルキーいちごクリームソーダ」は、乳酸菌のコクといちごシロップをソーダで割った甘酸っぱい味わいの1杯。ダイスカットのいちごといちごアイスクリームを添えた、いちご尽くしのクリームソーダをお楽しみに。
いちご×フラワーの美しいパフェは期間ごとに味わいを変えてお届け
コラボレーション限定で登場する、いちごとフラワーをテーマにした「LiccA ストロベリー&フラワーガーデンパフェ」もおすすめのオプションメニュー。
5月25日（月）までは、ピンクと赤のトーンで統一した甘酸っぱい「いちご&ベリー」のパフェを。5月26日（火）から6月22日（月）の期間は、優雅な香りのエディブルフラワーも添えた、欅並木のグリーンのような色合いが初夏らしい「いちご&ピスタチオ」パフェを提供。プレートアートまで華やかで、目にも美しい鮮やかなパフェをご堪能あれ。
着せ替え人形「リカちゃん」の愛らしい世界観を映したとっておきのアフタヌーンティーを、目と舌で存分に楽しんで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ケヤキの木漏れ日が射し込むテラス席、NYを感じさせる洗練カフェダイニング
表参道駅より直結。NYをイメージした「ザ ストリングス 表参道」で、海外気分を味わうエレガントな女子会を。ケヤキ並木を臨むテラス席や、非日常感あふれる優雅な店内。こだわりのインターナショナルキュイジーヌと美酒を、心ときめく美空間で堪能して。
今回の「LiccA Sweet Picnic Afternoon Tea」では、テラス席がコラボレーション期間限定のスペシャルデコレーションに。ピンク色のジャンボフラワーが華やかなソファ席や、リカちゃんのドレスやアクセサリーをガラスのボックスに散りばめたテーブルなど、ガーリーな装飾に彩られる。