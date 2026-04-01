酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.07 新じゃが
◆酒呑み彼女が作るつまみ系サラダ「よなよな、やさいとお酒で。」 VOL.07 新じゃが
夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！
◆【今月のやさい】新じゃが
「緑なくりーみーぽてさら」
新じゃがは、皮が薄くやわらかく、栄養の多い野菜。皮ごと調理することで、ビタミンCやカリウムを効率よく摂取できる。
〈材料・調味料〉（2人前）
? 新じゃが：2個
? アボカド：1個
? ベーコン：40g
? クリームチーズ(キリRクリーミーポーション)：2個
?黒オリーブ：6個
? にんにく：1片
? 塩：ひとつまみ
? ブラックペッパー：少々
?マヨネーズ：大さじ2
? レモン汁：1/8カット分
? オリーブオイル（炒める用）小さじ2
〈作り方〉
【1】ベーコンを細切り、クリームチーズを角切り、黒オリーブを輪切り、にんにくを粗みじん切りにする
【2】新じゃがをよく洗い、皮ごと切って水にさらし、耐熱ボウルに入れ、ラップをして600W の電子レンジで4 〜 5 分加熱。つぶして塩、ブラックペッパーを入れ、混ぜる
【3】フライパンにオリーブオイルを入れ、ベーコン、にんにくの順で入れ、カリカリになるまでじっくり弱火で炒める
【4】アボカドを半分に切って種を取り、切れ目を入れてスプーンでくり抜き、ボウルに入れ、レモン汁をかける
【5】ボウルに【3】とクリームチーズ、黒オリーブ、マヨネーズを入れ、ざっくりと混ぜる
◆KEY POINT
栄養素がたくさん詰まっているのは、皮の近く。皮が薄く、よく洗えば皮ごと食べられる新じゃがは、栄養を無駄なく摂ることもできる嬉しい食材。
にんにくは焦げやすいので、ベーコンから脂が出て少し茶色くなってから加える。カリカリになるまでじっくり炒めることで、うまみと食感のアクセントに。
アボカドはレモン汁で色止めし、クリームチーズも潰しすぎず少し形が残る程度にざっくり混ぜる。すると存在感が消えずにきれいな色のポテサラに仕上がる。
2人が今夜合わせたお酒
BOWMORE「ボウモア12年（ハイボール）」
KANOSALA
酒呑み彼女が作る“つまみ系サラダ”をInstagramに投稿し、フォロワー数は13万人以上。NICOが調理、ISOが撮影を担当。旬の野菜を使い、食感や調味料の組み合わせにこだわったお酒のためのヘルシーサラダを提案
夜に食べても罪悪感のない、旬の野菜を使ったつまみ系サラダで人気のKANOSALAが、お酒に合うレシピを毎月お届け。インスタで動画も公開中！
◆【今月のやさい】新じゃが
「緑なくりーみーぽてさら」
新じゃがは、皮が薄くやわらかく、栄養の多い野菜。皮ごと調理することで、ビタミンCやカリウムを効率よく摂取できる。
? 新じゃが：2個
? アボカド：1個
? ベーコン：40g
? クリームチーズ(キリRクリーミーポーション)：2個
?黒オリーブ：6個
? にんにく：1片
? 塩：ひとつまみ
? ブラックペッパー：少々
?マヨネーズ：大さじ2
? レモン汁：1/8カット分
? オリーブオイル（炒める用）小さじ2
〈作り方〉
【1】ベーコンを細切り、クリームチーズを角切り、黒オリーブを輪切り、にんにくを粗みじん切りにする
【2】新じゃがをよく洗い、皮ごと切って水にさらし、耐熱ボウルに入れ、ラップをして600W の電子レンジで4 〜 5 分加熱。つぶして塩、ブラックペッパーを入れ、混ぜる
【3】フライパンにオリーブオイルを入れ、ベーコン、にんにくの順で入れ、カリカリになるまでじっくり弱火で炒める
【4】アボカドを半分に切って種を取り、切れ目を入れてスプーンでくり抜き、ボウルに入れ、レモン汁をかける
【5】ボウルに【3】とクリームチーズ、黒オリーブ、マヨネーズを入れ、ざっくりと混ぜる
◆KEY POINT
栄養素がたくさん詰まっているのは、皮の近く。皮が薄く、よく洗えば皮ごと食べられる新じゃがは、栄養を無駄なく摂ることもできる嬉しい食材。
にんにくは焦げやすいので、ベーコンから脂が出て少し茶色くなってから加える。カリカリになるまでじっくり炒めることで、うまみと食感のアクセントに。
アボカドはレモン汁で色止めし、クリームチーズも潰しすぎず少し形が残る程度にざっくり混ぜる。すると存在感が消えずにきれいな色のポテサラに仕上がる。
2人が今夜合わせたお酒
BOWMORE「ボウモア12年（ハイボール）」
KANOSALA
酒呑み彼女が作る“つまみ系サラダ”をInstagramに投稿し、フォロワー数は13万人以上。NICOが調理、ISOが撮影を担当。旬の野菜を使い、食感や調味料の組み合わせにこだわったお酒のためのヘルシーサラダを提案