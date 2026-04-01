2026年4月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「やぎ座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年4月の運勢を占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


【今月のカード：恋人（The Lovers）／正位置】
「恋人」の正位置は、愛情深さを表します。

今月は、推し活のように愛を注げるものを見つけられるでしょう。

ただし、お金や時間をかけすぎるのはNG。生活が乱れるほどのめり込まないように注意が必要です。

【ラッキーカラー：イエロー】
黄色は楽しさや前向きな気持ちを引き出してくれます。好きなことを楽しみながらも、明るくバランスを保つ手助けとなります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)