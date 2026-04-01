【てんびん座】2026年4月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「てんびん座」の2026年4月の運勢を占います。
【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】
「力」の逆位置は、人に頼らず自立していく流れを示します。
今月は、周りの力を借りなくても、物事がサクサクと動いていく1カ月となりそう。
ただし、マイペースになり過ぎて、自分の主張が強くなり過ぎないよう注意を。周りの意見も取り入れましょう。
【ラッキーカラー：グリーン】
緑色は、自立した流れの中でも、周囲とのバランスを整えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
【今月のカード：力（The Strength）／逆位置】
「力」の逆位置は、人に頼らず自立していく流れを示します。
今月は、周りの力を借りなくても、物事がサクサクと動いていく1カ月となりそう。
ただし、マイペースになり過ぎて、自分の主張が強くなり過ぎないよう注意を。周りの意見も取り入れましょう。
【ラッキーカラー：グリーン】
緑色は、自立した流れの中でも、周囲とのバランスを整えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)