加藤小夏、4・1「ご報告」事務所移籍を発表… アーティスト写真公開 『サイレントヒルf』主人公・深水雛子役
俳優・加藤小夏（26）が1日、自身のSNSを更新し、事務所移籍を発表した。
【画像】加藤小夏、事務所移籍を発表（報告全文）＆アーティスト写真
インスタグラムで「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし、「この度、3月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退社いたしましたことをご報告いたします」と報告。「13歳の頃からこれまで、本当にたくさんのことを学ばせていただき、心から感謝しております」と伝えた。
「そして、4月1日よりスールキートスに所属させていただくことになりました。新たな環境で、これまでのご恩を胸に、俳優としてさらに成長できるよう精一杯頑張ってまいります」と、新所属先を公表。「これからも変わらず、あたたかく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。
スールキートスは同日、公式サイトに「加藤小夏 マネジメント開始のお知らせ」を掲載。「この度、加藤小夏（カトウ コナツ）のマネジメント業務を行うこととなりました。皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と呼びかけ、アーティスト写真も公開された。
加藤は1999年6月26日生まれ、東京都出身。『痛快TV スカッとジャパン』のドラマなどで注目を集めた。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』をはじめ、ドラマ『I"s』や『ウイングマン』、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』『失恋カルタ』など多数出演。4月クールは『るなしい』が控える。また、ゲーム『サイレントヒルf』主人公・深水雛子役でもし荒れる。
【画像】加藤小夏、事務所移籍を発表（報告全文）＆アーティスト写真
インスタグラムで「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし、「この度、3月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退社いたしましたことをご報告いたします」と報告。「13歳の頃からこれまで、本当にたくさんのことを学ばせていただき、心から感謝しております」と伝えた。
スールキートスは同日、公式サイトに「加藤小夏 マネジメント開始のお知らせ」を掲載。「この度、加藤小夏（カトウ コナツ）のマネジメント業務を行うこととなりました。皆様、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と呼びかけ、アーティスト写真も公開された。
加藤は1999年6月26日生まれ、東京都出身。『痛快TV スカッとジャパン』のドラマなどで注目を集めた。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』をはじめ、ドラマ『I"s』や『ウイングマン』、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』『失恋カルタ』など多数出演。4月クールは『るなしい』が控える。また、ゲーム『サイレントヒルf』主人公・深水雛子役でもし荒れる。