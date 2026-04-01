栃木県南部で震度5弱 津波の心配なし
午前10時06分頃、関東甲信地方で震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。
震源 茨城県南部
深さ 50km M5.0
震度5弱 真岡市
震度4 宮代町 野田市 水戸市 笠間市 守谷市 筑西市
震度4 坂東市 桜川市 宇都宮市 栃木市 鹿沼市 小山市 大田原市 下野市 益子町 白河市
震度3 東京中野区 東京杉並区 東京練馬区 東京足立区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま岩槻区
震度3 熊谷市 川口市 行田市 加須市 本庄市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 久喜市 八潮市 幸手市
震度3 埼玉美里町 杉戸町 市川市 松戸市 柏市 鎌ケ谷市 日立市 土浦市 茨城古河市 石岡市 結城市 下妻市
震度3 常総市 常陸太田市 取手市 つくば市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市 稲敷市 かすみがうら市 行方市
震度3 つくばみらい市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 八千代町 五霞町 境町 前橋市
震度3 桐生市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 みどり市 板倉町 群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 足利市
震度3 佐野市 日光市 矢板市 那須塩原市 栃木さくら市 那須烏山市 上三川町 茂木町 芳賀町 壬生町 塩谷町
震度3 高根沢町 那須町 栃木那珂川町 須賀川市 鏡石町 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 棚倉町 玉川村
震度3 浅川町 古殿町
（ANNニュース）