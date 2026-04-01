洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が１日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

美川は２０２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。

３月１３日に復帰後、初となる同番組によるテレビでの単独インタビュー取材に応じた７９歳の美川は「もう久しぶりですもんね、ノンストップ！」とあいさつ。インタビュアーから「いろいろとオファーを受けている中で選んでいただいてありがとうございます」と伝えられると「よく見てますから」などと明かし「今日は皆さんに元気になった姿をぜひ見ていただきたいと思って、やっぱり今、たくさん病と闘っている方もいっぱいいらっしゃいますでしょう。私もこうやってパーキンソンになっても、こうやって元気で闘ってるんだから、あんたたちも頑張らなきゃダメよって、そういう気持ちで、私は今日きました」と明かした。現在の体調を「すごくいいですよ。ただね、疲れやすいことは疲れやすいですね」と話した。

その上でパーキンソン病の発症が分かった時の心境を「ショックで…一生治らない病気っていうことで、これは病と闘っていかなきゃいけないなと思って」と打ち明けた。そして「今まで自分が死ぬということを考えたことなかったんだけど、やっぱり改めて死が近づいたのかなと…もうつらくて…面会もできませんから、あんまり。もうみんな心配して、メールもいっぱい、いただくんですけど、逆に辛くて。そういう入院したことなかったものですから。休んだことなくて、どっちかっと言ったら仕事が好きな人間でしたから。でも、神様が少し休んだ方がいいよっていう、そういうお知らせなのかなと思いながら、自分に言い聞かせました。でも、本当はね、やっぱり気弱になって死というものをね背中にあるのを感じました」と明かした。

そして「でも、これは前に進まなきゃいけない。もう病気だなんて言ってる場合じゃないと思いながら。しぶとく私は頑張るんだからって言い聞かせながら、それで日々努力してました。弱くなる自分が嫌なんで」と入院中の心境を打ち明けた。

現在は日々リハビリに励んでいるが「キツイのよ」とほほえみ「５キロのあれを足につけて…ダンベル持って…もうやったことないことやるから、ほんと辛いけど、それやらないとね絶対にダメだと思って。そしたらもう本当日々歩けるようになった」と明かし現在は早足で歩けるようになったとし「できるもんなのよ。努力すれば…もう涙が…」と涙を流した。