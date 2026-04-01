FIFA世界ランク18位の日本代表の英国遠征2試合目の相手は、同4位で北中米W杯の優勝候補の一角を占めるイングランド代表（日本時間1日午前3時45分キックオフ）。

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試合会場は、サッカーの母国イングランドが誇る聖地ウェンブリー・スタジアム。観客7万9233人の完全アウェーの中、森保ジャパンが1−0で歴史的大金星を挙げた。

序盤から格上イングランドがゲームを圧倒的に支配。それでも先制点を奪ったのは日本だった。 前半23分。日本陣地で相手トップ下の技巧派レフティー・MFパーマー（チェルシー／英プレミア）がボールを保持。背後から同じ英プレミア・ブライトンでプレーするFW三笘薫（28）がボールを奪った。

MF鎌田大地（29=クリスタルパレス／英プレミア）→FW上田綺世（27=フェイエノールト／オランダ）→三笘と小気味よくパスが繋がり、左サイドのFW中村敬斗（25=Sランス／フランス2部）にボールが渡った。そして攻め上がった三笘に向けて中村が絶妙ラストパス。ゴール右下に三笘が右足ダイレクトで流し込み、これが値千金の決勝弾となった。

「2022年カタールW杯でドイツとスペインから勝ち点3を奪い、昨年10月にはブラジルから逆転勝利を収めましたが、この3試合とは＜様相の異なる勝ち方＞でした」と元ワールドサッカーグラフィック編集長の中山淳氏がこう続ける。

「ドイツ、スペイン、ブラジルとの試合は＜猛攻に耐えて耐えて奇襲的な反撃が奏功＞したような勝利でしたが、今回のイングランド戦は攻められても組織的な守備で跳ね返し、攻撃に転じた際は＜主導権を握りながら相手ゴールに攻め入る＞形が見られました。イングランド戦の戦いぶりは＜強豪相手に勝つための道筋がリアルに感じられた試合＞と評価してもよいと思います。W杯の初戦の相手は難敵であるオランダですが、日本は＜どの国と対戦しても勝てる可能性がある＞というポジティブな状態でW杯本番に臨めるでしょう」

日本は日本時間の6月15日にオランダ（同7位）、21日にチュニジア（同44位）、26日に欧州プレーオフを勝ち上がったスウェーデン（同38位）と対戦する。森保監督、選手ともに「目標は優勝」と公言する。ついに光明が見えてきたか──。

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ところで森保ジャパンの「GK枠3人」の人選に大変動が起きている。鈴木彩艶は確定だとしても、第3GKはこれまでにない選考基準が適用され、代表実績やDFとの連携力も度外視されているという。いったいどういうことか。今、何が起きているのか。

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