【速報】栃木県で最大震度5弱を観測する強い地震
1日午前10時6分ごろ、栃木県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。今後の情報に注意してください。
最大震度5弱を観測したのは、栃木県南部です。
深さは５０ｋｍ 規模はＭ５．０
震度５弱 真岡市
震度４ 白河市 水戸市 笠間市 守谷市 筑西市
震度４ 坂東市 桜川市 宇都宮市 栃木市 鹿沼市
小山市 大田原市 下野市 益子町 宮代町
震度４ 野田市
震度３ 須賀川市 鏡石町 西郷村 泉崎村 中島村
震度３ 矢吹町 棚倉町 玉川村 浅川町 古殿町
日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市
震度３ 下妻市 常総市 常陸太田市 取手市
つくば市 ひたちなか市 常陸大宮市 那珂市
震度３ 稲敷市 かすみがうら市 行方市
つくばみらい市 小美玉市 茨城町 大洗町
震度３ 城里町 東海村 大子町 八千代町 五霞町
境町 足利市 佐野市 日光市 矢板市
震度３ 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 上三川町
茂木町 芳賀町 壬生町 塩谷町 高根沢町
震度３ 那須町 那珂川町 前橋市 桐生市 太田市
沼田市 館林市 渋川市 みどり市 板倉町
震度３ 群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町
さいたま見沼区 さいたま中央区
震度３ さいたま岩槻区 熊谷市 川口市 行田市
加須市 本庄市 春日部市 羽生市 鴻巣市
震度３ 深谷市 久喜市 八潮市 幸手市 埼玉美里町
杉戸町 市川市 松戸市 柏市 鎌ケ谷市
震度３ 東京中野区 東京杉並区 東京練馬区
東京足立区