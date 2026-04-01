1日午前10時6分ごろ、栃木県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、栃木県の真岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□栃木県

真岡市

■震度4

□栃木県

宇都宮市 栃木市 鹿沼市

小山市 下野市 益子町

大田原市



□福島県

白河市



□茨城県

水戸市 笠間市 守谷市

筑西市 坂東市 桜川市



□埼玉県

宮代町



□千葉県

野田市

■震度3

□栃木県

足利市 佐野市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 茂木町

芳賀町 壬生町 高根沢町

栃木那珂川町 日光市 矢板市

那須塩原市 塩谷町 那須町



□福島県

須賀川市 鏡石町 西郷村

泉崎村 中島村 矢吹町

棚倉町 玉川村 浅川町

古殿町



□茨城県

日立市 常陸太田市 ひたちなか市

常陸大宮市 那珂市 小美玉市

茨城町 大洗町 城里町

東海村 大子町 土浦市

茨城古河市 石岡市 結城市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 稲敷市 かすみがうら市

行方市 つくばみらい市 八千代町

五霞町 境町



□埼玉県

さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま岩槻区

川口市 春日部市 八潮市

幸手市 杉戸町 熊谷市

行田市 加須市 本庄市

羽生市 鴻巣市 深谷市

久喜市 埼玉美里町



□千葉県

市川市 松戸市 柏市

鎌ケ谷市



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

太田市 館林市 渋川市

みどり市 板倉町 群馬明和町

千代田町 大泉町 邑楽町



□東京都

東京中野区 東京杉並区 東京練馬区

東京足立区

■震度2

□栃木県

野木町



□福島県

福島市 郡山市 二本松市

田村市 福島伊達市 本宮市

桑折町 国見町 川俣町

大玉村 天栄村 矢祭町

塙町 鮫川村 石川町

平田村 小野町 いわき市

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

双葉町 浪江町 葛尾村

新地町 飯舘村 下郷町

檜枝岐村 南会津町 湯川村



□茨城県

高萩市 北茨城市 龍ケ崎市

牛久市 茨城鹿嶋市 潮来市

神栖市 鉾田市 美浦村

阿見町 河内町 利根町



□埼玉県

さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川越市 所沢市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 桶川市 北本市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 鶴ヶ島市 吉川市

ふじみ野市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 越生町 川島町

松伏町 東松山市 滑川町

嵐山町 吉見町 ときがわ町

埼玉神川町 秩父市 皆野町

長瀞町



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉稲毛区

千葉若葉区 千葉美浜区 船橋市

成田市 千葉佐倉市 習志野市

流山市 八千代市 我孫子市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 東金市

旭市 香取市 山武市

神崎町 多古町 芝山町



□群馬県

東吾妻町 片品村 群馬昭和村

みなかみ町 高崎市 伊勢崎市

藤岡市 安中市 吉岡町

神流町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京葛飾区

東京江戸川区 八王子市 武蔵野市

三鷹市 東京府中市 調布市

町田市 小金井市 小平市

日野市 東村山市 国分寺市

狛江市 東大和市 多摩市

稲城市 西東京市 青梅市



□宮城県

角田市 岩沼市 蔵王町

丸森町



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区

横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

川崎川崎区 川崎中原区 川崎高津区

川崎多摩区 川崎宮前区 綾瀬市

相模原緑区 相模原中央区 小田原市

厚木市 中井町 湯河原町



□新潟県

南魚沼市



□山梨県

山梨北杜市 富士川町 忍野村

富士河口湖町



□長野県

茅野市 長野南牧村

■震度1

□福島県

三春町 富岡町 会津若松市

喜多方市 只見町 西会津町

磐梯町 猪苗代町 福島昭和村

会津美里町



□埼玉県

飯能市 入間市 日高市

小川町 鳩山町 東秩父村

上里町 寄居町 横瀬町

小鹿野町



□千葉県

千葉緑区 市原市 銚子市

茂原市 匝瑳市 大網白里市

東庄町 九十九里町 横芝光町

一宮町 長南町 館山市

木更津市 鴨川市 君津市

富津市 袖ケ浦市 南房総市

大多喜町 鋸南町



□群馬県

中之条町 草津町 群馬高山村

川場村 富岡市 榛東村

群馬上野村 下仁田町 甘楽町

玉村町



□東京都

立川市 昭島市 国立市

清瀬市 東久留米市 武蔵村山市

羽村市 瑞穂町 あきる野市

檜原村



□宮城県

白石市 名取市 大河原町

村田町 柴田町 宮城川崎町

亘理町 山元町 登米市

大崎市 色麻町 宮城加美町

涌谷町 宮城美里町 仙台青葉区

仙台宮城野区 仙台若林区 石巻市

東松島市 松島町 利府町



□神奈川県

横浜西区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港南区 横浜栄区 横浜泉区

横浜青葉区 横浜都筑区 川崎幸区

川崎麻生区 横須賀市 平塚市

藤沢市 茅ヶ崎市 大和市

海老名市 座間市 相模原南区

秦野市 南足柄市 神奈川大井町

山北町 箱根町 愛川町

清川村



□新潟県

長岡市 十日町市



□山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市

甲斐市 笛吹市 甲州市

中央市 市川三郷町 身延町

昭和町 富士吉田市 都留市

大月市 上野原市 西桂町

山中湖村 鳴沢村 丹波山村



□長野県

諏訪市 佐久市 小海町

長野川上村 軽井沢町 御代田町

立科町 富士見町 原村

飯田市 長野高森町 木曽町



□岩手県

住田町



□山形県

上山市 山辺町 中山町

米沢市 南陽市 高畠町

白鷹町



□静岡県

熱海市 伊豆市 伊豆の国市

東伊豆町 松崎町 西伊豆町

富士宮市 富士市 御殿場市

小山町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。