元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。新たな所属事務所を発表した。

「いつも温かい応援を本当にありがとうございます」と書き出し「このたび、株式会社オールラウンドに所属する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と報告。

「お声がけくださったオールラウンドのスタッフの皆様をはじめ、デビュー当時より節目ごとに支えてくださったアップフロントグループの皆様に、改めて心より感謝申し上げます」と思いをつづった。

「これからも一つひとつのお仕事に丁寧に向き合い、皆様に喜びをお届けできるよう、より一層精進してまいります」

「今後とも変わらぬ応援をどうぞよろしくお願いいたします」とした上で、ハッシュタグで「エイプリルフールではない」と添えた。

「オールラウンド」は薬丸裕英、眞鍋かをり、福澤朗、元巨人投手の槙原寛己氏（本紙評論家）らが所属。公式サイトで「本日、2026年4月1日より市井紗耶香 のマネージメントを開始いたしますことをご報告いたします。今後とも、応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と発表した。