【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領がイランに求めているホルムズ海峡の即時開放に関し、米政権高官から軍事作戦の目標には含まないとの発言が相次いでいる。

軍事作戦の早期終了をにらみ、軌道修正を図っているとみられる。

外交トップのルビオ国務長官は３月３０日、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラのインタビューで、イランが事実上封鎖する海峡は「作戦終了後」に開放されるとの認識を示した。米ＡＢＣテレビには、作戦目標として〈１〉空軍の破壊〈２〉海軍の破壊〈３〉ミサイル発射能力の大幅な削減〈４〉ミサイルや無人機の製造工場の破壊――を挙げたが、海峡開放は含めなかった。

キャロライン・レビット大統領報道官も３０日の記者会見で、海峡の完全な開放は軍事作戦の「中核目標」ではないと明確に述べた。

こうした発言は、トランプ氏が掲げる要求を修正するものだ。トランプ氏は３０日、自身のＳＮＳで、戦闘終結に向けたイランとの交渉に「大きな進展」があったものの、ホルムズ海峡を即時開放する合意が成立しなければ、イランの発電所や油田を「完全に破壊する」と警告していた。

政権は現在、作戦期間を「４〜６週間」と定めている。過去に泥沼化したイラクやアフガニスタンの戦争とは異なり、短期間に成功を収められると説明してきた。

こうした中、作戦目標を拡大させるトランプ氏の発言は政権内で波紋を広げた模様だ。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、トランプ氏の側近たちは、ホルムズ海峡を強制的に開放させることにこだわれば、軍事作戦の延長を余儀なくされると評価した。トランプ氏自身も考えを改め、外交的な圧力を通じてイランに海峡開放を求める立場に変わったという。

米政権は、ホルムズ海峡対応の優先順位を下げているとみられ、中東の石油に依存する国々がホルムズ海峡の安全確保を主導すべきだとの主張を強めている。