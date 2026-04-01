テレビ大阪の川北円佳アナウンサー（32）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。第2子妊娠と産休・育休に入ることを報告した。

「このたび第二子を授かりました 現在、妊娠9ヶ月に入りまして、あすから産休・育休を頂くことになりました」と伝え、スタジオで大きくなったおなかに手を添えて笑顔を見せるショットを公開した。

さらに「2人目以降の妊娠ならではなのか、仕事や育児との両立の難しさを感じることもありましたが、職場の皆さんにサポートしていただき、また取材先でも温かいお声をかけていただき、元気に仕事を続けることができました 本当にありがとうございます しばらくの間、会社を離れるのは寂しいですが また、パワーアップして戻ってこられるよう一日一日を大切に過ごしたいと思います！ 引き続きよろしくお願いいたします」と思いをつづった。

また、テレビ大阪の公式ホームページでも「川北アナウンサーからのご報告です」と題し、「私事ですが、このたび第二子を授かりまして、あすから産休・育休を頂くことになりました」と報告。「しばらく会社を離れるのは寂しいですが、その間一人の生活者としてニュースに触れ、またそこで感じたことを視聴者の皆さんにお伝えできるようなそんな時間を過ごせたらなと思っております。といいながら、2人育児に追われ慌ただしい毎日となりそうですが…それでも、また皆さんのお目にかかれる日を楽しみに、母業に専念してまいります」などと伝えた。

川北は奈良・生駒市出身。近大付高−同志社女大をへて16年4月に山口放送に入社。18年3月末に退社し、4月からテレビ大阪に移籍。22年に結婚。24年3月に第1子出産。特技はピアノ、水泳。趣味はスポーツ観戦、旅行、御朱印集め。血液型B。