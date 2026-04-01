元東方神起のジュンス（39）が、10年ぶりのアルバム「GRAVITY」を発表する。6月中にリリースする予定だ。

自ら21年に立ち上げた芸能事務所Palmtree Islandは3月31日、「ジュンスが、5枚目のアルバム『GRAVITY』のリリースを決定し、6月に本格的な活動を再開する」と発表した。これまでミュージカル俳優として活発に活動してきたが、10年ぶりに正規アルバムをリリースし、本業の歌手に復帰することになる。

またジュンスは同日、自身の公式SNSチャンネルに新作コンセプトのティザー画像を公開した。暗闇の中で光が凝縮されたイメージを具現化し、タイトル「GRAVITY」が強調され、リリース予定日の「2026．06」の文字が書かれた予告ポスターだった。

韓国公営放送KBSは1日、「新アルバムのメッセージを直感的に伝え、今後公開されるコンテンツへの期待感を高めた。アルバム名は『重力、引き寄せる力』を意味する言葉。異なる時間を経ても結局は再び一点に導かれるように、避けられない引力と、揺らぎの中でも変わらず互いに戻ってくるメッセージを込めている」と説明した。