【特報！】西日本新聞meの会員様向けに新規の会員特典が始まります

福岡ソフトバンクホークスの本拠地であるみずほPayPayドーム目の前のエンタメ施設「BOSS E・ZO FUKUOKA」の飲食店、または館内のアトラクションで、飲食料や入場料の割引といった大変お得なサービスが受けられます。

対象店舗は以下の通り

※飲食店

ファイヤーホール4000 ウーロン茶1杯無料 MLB café FUKUOKA 飲食会計5%オフ、グッズ対象外 肉山食堂 ソフトドリンクサービス （鮨）池田鮮魚 ソフトドリンクサービス とんかつ わか葉 1人お会計1500円以上の方へ当店オリジナルドレッシングミニサイズを無料プレゼント ラーメン暖暮×らーめん酒場暖暮 チャーシュー 2枚のトッピング

※アトラクション

絶景3兄弟 SMBC日興証券「すべZO」「つりZO」「のぼZO」 10％OFF V-World AREA クレディ・アグリコル 2h/30min 10％OFF チームラボフォレスト 福岡-SBI証券 10％OFF 王貞治ベースボールミュージアム Supported by 博多グリーンホテル 10％OFF 89パーク 10％OFF Sanrio characters Dream!ng Parkアトラクション 10％OFF ドームツアー（満喫コース、アドベンチャーコース、練習見学コース、試合終了後フィールド体験コース） 10％OFF

会員の皆様はぜひご利用ください！

非会員の皆さまは、これを機にぜひご入会いただき、地元密着ニュースを読み放題＆お得な特典で、BOSS E・ZO FUKUOKAを満喫してください！

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ご利用には条件があります。

詳しくは各店舗にお問い合わせくださいませ。