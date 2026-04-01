【きょうから】スタバティーカフェ新作は“和スイーツ感”満載 わらび餅入りフラペなど3種展開
スターバックスは、煎茶と抹茶を組み合わせた新作ティービバレッジをきょう・1日よりティー特化型店舗「スターバックス ティー＆カフェ」全国28店舗で発売する。わらび餅や黒蜜を使った和スイーツ仕立てのフラペチーノをはじめ、日本茶の奥深さを現代的に楽しめるラインアップとなっている。
【画像】相性ばつぐん！赤桃を使ったデザートも登場
今回の新商品は、抹茶のコクとうま味を引き立てるために開発した「煎茶ブレンド」と抹茶を掛け合わせたベースを採用。煎茶の爽やかな香りと抹茶の深みを同時に楽しめる構成となっている。中でも『煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り』は、煎茶と抹茶を合わせたベースにわらび餅を加え、黒蜜ムースやきなこを重ねた一杯で、“和スイーツ”のような味わいが特徴だ。
『煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング』は、抹茶と煎茶のベースにトニックウォーターとグリーンシトラス風味を合わせた炭酸ドリンク。抹茶の旨味と煎茶の青々しさに加え、柑橘の香りが広がる爽快な仕上がりとなる。『煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ』は、煎茶ブレンドを丁寧に抽出しミルクと合わせたラテで、玄米や焙煎茶の香ばしさも感じられる落ち着いた味わいに仕上げた。
同ブランドでは「これまでにない抹茶体験」を掲げ、日本茶の新たな楽しみ方を提案。初夏に向けた期間限定商品として、季節感とともに訴求する。
また、ティーとのペアリング提案として、赤桃を使ったデザート『トルタ ペスカ ロッサ』や『ルワンダ ブラック ティー』も展開。紅茶の甘みと渋み、桃の芳醇な甘さが重なる組み合わせを楽しめるとしている。
さらに店舗展開も拡大。3月から4月にかけて神奈川、兵庫、東京に新規出店を行い、4月末までに全国30店舗体制となる予定。20日からは店舗名称を「スターバックス ティー＆カフェ」に統一し、ブランドの独自性をより明確にする。
■商品概要 価格はすべて税込
『煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り』
持ち帰り:805円／店内:820円
『煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング』
持ち帰り:717円／店内:730円
『煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ』
持ち帰り:736円／店内:750円
販売期間：4月1日（水）〜
販売店舗：スターバックス ティー＆カフェ全国28店舗
【画像】相性ばつぐん！赤桃を使ったデザートも登場
今回の新商品は、抹茶のコクとうま味を引き立てるために開発した「煎茶ブレンド」と抹茶を掛け合わせたベースを採用。煎茶の爽やかな香りと抹茶の深みを同時に楽しめる構成となっている。中でも『煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り』は、煎茶と抹茶を合わせたベースにわらび餅を加え、黒蜜ムースやきなこを重ねた一杯で、“和スイーツ”のような味わいが特徴だ。
同ブランドでは「これまでにない抹茶体験」を掲げ、日本茶の新たな楽しみ方を提案。初夏に向けた期間限定商品として、季節感とともに訴求する。
また、ティーとのペアリング提案として、赤桃を使ったデザート『トルタ ペスカ ロッサ』や『ルワンダ ブラック ティー』も展開。紅茶の甘みと渋み、桃の芳醇な甘さが重なる組み合わせを楽しめるとしている。
さらに店舗展開も拡大。3月から4月にかけて神奈川、兵庫、東京に新規出店を行い、4月末までに全国30店舗体制となる予定。20日からは店舗名称を「スターバックス ティー＆カフェ」に統一し、ブランドの独自性をより明確にする。
■商品概要 価格はすべて税込
『煎茶抹茶 ティー フラペチーノ わらび餅入り』
持ち帰り:805円／店内:820円
『煎茶抹茶 グリーン ティー スパークリング』
持ち帰り:717円／店内:730円
『煎茶抹茶 クラフト ティー ラテ』
持ち帰り:736円／店内:750円
販売期間：4月1日（水）〜
販売店舗：スターバックス ティー＆カフェ全国28店舗