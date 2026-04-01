気象庁によりますと、1日午前10時6分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

震度5弱を観測したのは真岡市。震度4を観測したのは白河市、水戸市、笠間市、守谷市、筑西市、坂東市、桜川市、宇都宮市、栃木市、鹿沼市、小山市、大田原市、下野市、益子町、宮代町、野田市。

震度3を観測したのは、須賀川市、鏡石町、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、玉川村、浅川町、古殿町、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、取手市、つくば市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、八千代町、五霞町、境町、足利市、佐野市、日光市、矢板市、那須塩原市、栃木さくら市、那須烏山市、上三川町、茂木町、芳賀町、壬生町、塩谷町、高根沢町、那須町、栃木那珂川町、前橋市、桐生市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、みどり市、板倉町、群馬明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、さいたま見沼区、さいたま中央区、さいたま岩槻区、熊谷市、川口市、行田市、加須市、本庄市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、久喜市、八潮市、幸手市、埼玉美里町、杉戸町、市川市、松戸市、柏市、鎌ケ谷市、東京中野区、東京杉並区、東京練馬区、東京足立区となっています。

震源地は茨城県南部。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。