正しく押せていない人が多数！血圧を下げるために知っておきたい効果的なツボ押しのコツ【1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法】

正しく押せていない人が多数！血圧を下げるために知っておきたい効果的なツボ押しのコツ

10秒かけて「徐々に力を入れて、徐々に力を抜く」

一気に押して離すはNG。筋肉が硬直してツボに届きません。ゆっくりと押すと、筋肉が緩んだ状態で指がツボに入りやすくなります。また、ゆっくりと押し

ながら息を吐くことで副交感神経が働き、降圧効果が高まります。

ツボ押しの効果を最大限引き出すには「正しい位置を正しい角度で押す」ことがポイントです。ツボは神経の集中する場所にありますが、神経はとても脆もろいため、多くはガードされるように骨の内側を通っています。ですからツボを探すときは、骨をたどっていくと見つけやすくなります。

次に押す角度も大切です。ただ上から押すのではなく、ツボの位置の骨の内側に指先を押し込むようにしましょう。押した瞬間、「ツーン」という感覚が走ればビンゴ。正確にツボを押せた証拠です。

ツボは神経刺激なので、強く押せば効くというものではありません。あくまでも「イタ気持ちいい」程度の力加減で効果はあります。押すときは５秒かけて息を吐きながら少しずつ力を加え、指を離すときも息を吸いながら５秒かけて徐々に力を抜きます。

出典：『1週間で勝手に血圧が下がっていく体になるすごい方法』