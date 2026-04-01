大阪・朝日放送（ABCテレビ）を3月末で退社した増田紗織アナウンサー（29）が1日に自身のインスタグラムを更新。大手芸能事務所「ホリプロ」に所属することを正式発表した。

「これまでの活動を活かしながら新しい道も模索できるのではないかと思っていたところ、幸せなご縁に恵まれ、本日よりホリプロに所属させていただくことになりました」と報告。

「ABCの局アナの頃から担当している探偵ナイトスクープのように、バラエティー番組に出演できたら嬉しいですし、報道情報番組、ラジオをはじめとする声の仕事など幅広くチャレンジしていけたら、と思っています」

「今までの増田紗織、新しい増田紗織、みなさまにさまざまな顔を見せられるように日々精進してまいります、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と意気込みをつづった。

スポニチ本紙取材によると、2019年11月から務めている同局人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」4代目秘書を年内で卒業する見通しも判明。関係者によると、今秋の改編での秘書交代を目指し調整が進んでいるという。退社に伴い、先月までに系列キー局のテレビ朝日「グッド！モーニング」日曜版のサブキャスター、愛称の「サリー」にちなんだABCラジオ「SALLY’S COFFEE」を卒業していた。

ABC時代は報道番組以外にも、バラエティー、ロケ、ラジオと多方面で活躍してきた。特に「ナイトスクープ」では、24年1月まで共演した3代目局長のダウンタウン・松本人志（62）から機転の利いたトークを称賛されるなど、バラエティー適正は抜群。関係者は「今後は番組アシスタントやロケなど、バラエティーでの活躍も目指しているそうです」と話しており、新天地での活躍も期待できそうだ。

ホリプロには、俳優、タレント、芸人などさまざまな分野で活躍する著名人が多数所属。マルチな活躍を目指す増田アナにぴったりな環境だ。「ナイトスクープ」先代秘書の松尾依里佳（42）も所属する事務所で、新たなスタートを切る。