『ナイトスクープ』秘書の増田紗織アナ、ホリプロに所属を正式発表「幸せなご縁に恵まれ」 3月末でABCテレビ退社
3月31日をもってABCテレビを退社した増田紗織アナウンサー（29）が4月1日、自身のインスタグラムを更新。同日からホリプロに所属すると発表した。
【写真】笑顔の写真を添えて…ホリプロに所属を発表した増田紗織アナ
「これまでの活動を活かしながら新しい道も模索できるのではないかと思っていたところ、幸せなご縁に恵まれ、本日よりホリプロに所属させていただくことになりました」と報告した増田アナ。「ABCの局アナの頃から担当している探偵ナイトスクープのように、バラエティー番組に出演できたら嬉しいですし、報道情報番組、ラジオをはじめとする声の仕事など幅広くチャレンジしていけたら、と思っています」と意気込み。
「今までの増田紗織、新しい増田紗織、みなさまにさまざまな顔を見せられるように日々精進してまいります、これからもどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。
増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。
【写真】笑顔の写真を添えて…ホリプロに所属を発表した増田紗織アナ
「これまでの活動を活かしながら新しい道も模索できるのではないかと思っていたところ、幸せなご縁に恵まれ、本日よりホリプロに所属させていただくことになりました」と報告した増田アナ。「ABCの局アナの頃から担当している探偵ナイトスクープのように、バラエティー番組に出演できたら嬉しいですし、報道情報番組、ラジオをはじめとする声の仕事など幅広くチャレンジしていけたら、と思っています」と意気込み。
増田アナは1997年1月7日生まれ、東京都出身。2019年にABCテレビに入社。『おはよう朝日です』『news おかえり』などのほか、『探偵！ナイトスクープ』4代目秘書、『サンデーLIVE!!』『グッド！モーニング』、さらにラジオ『ABCミュージックパラダイス』『SALLY'S COFFEE』など、多数の番組で活躍してきた。