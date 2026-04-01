【壱角家】″無限ライス″が期間延長！家系ラーメン注文ならスープ＆海苔増量も《4月13日まで》

横浜家系ラーメンの壱角家は、2026年4月1日から13日までの期間限定で、「壱角家【無限ライス】新生活応援フェア」を開催します（一部店舗を除く）。

麺類を注文すれば、ライスが無料食べ放題

歯ごたえのある特製中太麺に、濃厚でクリーミーな「濃まろ豚骨スープ」が絡み、何度でも食べたくなる壱角家の家系ラーメン。

家系ラーメンはライスとの相性も最高で、スープをたっぷり吸った海苔でライスを巻いて食べる「家系めし」は、まさに至福の組み合わせです。

そこで、すでに開催している「壱角家【無限ライス】キャンペーン」の期間を延長し、「壱角家【無限ライス】新生活応援フェア」を開催します。

4月1日から13日までの期間に、麺類を注文した人限定でライス食べ放題を無料で提供します。

同期間中に家系ラーメンを注文した人は、スープ増量と海苔2枚追加も無料になります。

新生活で忙しい毎日に、ラーメンとライスでがっつりとエネルギーをチャージしてください。

品切れやラストオーダー間際の注文の場合は、提供できないこともあります。

「壱角家【無限ライス】新生活応援フェア」は店内飲食が対象。

下記店舗は対象外となります。

アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

東京バーゲンマニア編集部