ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354.T>が急反発している。３月３１日の取引終了後に発表した２７年２月期の連結業績予想で、売上高２２０億円（前期比８．６％増）、営業利益２２億円（同３５．１％増）、純利益１６億円（同２４．８％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１０円増の３０円としたことが好感されている。



ビジネスＤＸの新規案件獲得や新サービスの提供によりビジネスソリューションは前年並みを見込む。一方、製造業向け工場内物流への展開など物流ＤＸの更なる加速によりＩｏＴソリューションの事業の拡大が業績を牽引する見通し。



２６年２月期決算は、売上高２０２億６３００万円（前の期比１．６％増）、営業利益１６億２８００万円（同１５．６％増）、純利益１２億８２００万円（同２３．４％増）だった。ビジネスソリューション、IoTソリューションともに伸長し売上高・営業利益は過去最高を更新した。



出所：MINKABU PRESS