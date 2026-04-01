東映アニメーション<4816.T>は２月２５日安値２２３９円を底に反発基調へと転じており、２７年３月期以降の業績回復を織り込み更なる上値を目指しそうだ。



１月３０日に発表した２６年３月期第３四半期累計連結決算は、営業利益２３３億１８００万円（前年同期比０．３％減）だった。欧米における「ワンピース」の認知度向上などで引き続き収益性の高い海外商品化権販売は好調だったものの、前年同期に好調だった「スラムダンク」「ゲゲゲの鬼太郎」の国内配信権販売が反動減となったことなどが響いた。２６年３月期通期業績予想も営業利益２６０億円（前の期比１９．８％減）と減益を見込んでおり、「ドラゴンボール」のゲーム化権販売が好調だった前の期からの反動減の影響は大きい見通しだ。



ただ、２７年３月期は再び増益に転じると見込まれている。３月にＮｅｔｆｌｉｘで「ワンピース」のシーズン２の放送が始まったことで認知度が更に上昇し、欧米圏でのＩＰの成長が続くとみられることや、４月に「ワンピース エルバフ編」のテレビ放送開始や秋に「ドラゴンボール」のリマスターアニメが放送されることなどが寄与する。調査機関のなかには営業利益３４０億円前後を見込むところもある。（温羅）



出所：MINKABU PRESS