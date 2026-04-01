「クレアチニン高め」を放置しない！　腎機能低下を防ぐための日常生活のポイント

腎機能の保護には、日々の生活の中で意識的に取り組むべき習慣があります。小さな工夫の積み重ねが、長期的な腎機能の維持に大きく寄与します。水分摂取と脱水予防、定期的な健康診断と経過観察の大切さについてご説明します。

監修医師：

田中 茂（医師）

日常生活で注意すべきポイント

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

腎機能の保護には、日々の生活の中で意識的に取り組むべき習慣があります。小さな工夫の積み重ねが、長期的な腎機能の維持に大きく寄与します。

水分摂取と脱水予防

適切な水分摂取は、血液の循環を良好に保ち、腎臓が効率よく老廃物を排泄するために重要です。脱水状態では血液が濃縮され、腎臓への負担が増すため、こまめな水分補給を心がけます。ただし、心不全やむくみが強い場合には、水分制限が必要となることもあるため、医師の指示に従うことが大切です。夏場や運動時には発汗量が増えるため、意識的に水分を摂る習慣をつけましょう。

定期的な健康診断と経過観察

慢性腎臓病の進行を早期に捉えるためには、定期的な健康診断と血液検査が欠かせません。クレアチニン値やeGFR、尿検査の結果を継続的に追跡することで、わずかな変化も見逃さず、必要に応じて治療を調整できます。自覚症状が乏しい段階でも、数値の推移を注視し、異常があれば速やかに専門医を受診する姿勢が重要です。健康診断の結果を保管し、過去のデータと比較することで、自分の腎機能の傾向を把握しやすくなります。

まとめ

クレアチニン値は、腎臓の機能を映し出す重要な指標であり、健康診断での定期的な測定が早期発見の鍵となります。高値を指摘された場合には、原因を正しく見極め、必要に応じて専門医療機関を受診することが大切です。慢性腎臓病の進行を遅らせるためには、薬物療法に加えて、生活習慣の改善と適切な食事管理が欠かせません。日々の小さな取り組みが、長期的な腎機能の維持につながります。気になる症状や検査値の変化があれば、早めに医療機関へ相談し、専門家のサポートを受けながら健康を守っていきましょう。

参考文献

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

厚生労働省「慢性腎臓病（CKD）」