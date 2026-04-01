おうし座は「月末あたりに『象徴的な出来事』に遭遇する」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年4月1日〜4月30日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

1カ月丸ごと【10天体順行期間】という、かなりアゲアゲな1カ月の幕開け！ 10天体順行とは、逆行の天体が一つもない状態のことで、未来思考になった宇宙からのイケイケなサポートが届く期間のことよ☆ ここであなたがまいた人生の種は、最高に輝く未来に向けて、すくすくと勢いよく育っていく♡ だからこそ今月はボーっと過ごすのはNGで、能動的に日々を過ごすことが何よりも重要よ！

その中でもとびきりラブリーなエネルギーが降り注ぐのは、4月2日に迎えるてんびん座の満月＆4月17日に迎えるおひつじ座の新月☆ この2つのムーンイベントに共通するのはあなたの『個性』をコスモが思いっきりプッシュするようになることよ！ 独自のオリジナリティを発揮して輝いている人限定で、大成功につながるチャンスやビリオネアリッチになるご縁をお月さまが手配してくれるようになるのよね♡

そもそも、人類の歴史を突き動かしてきたのは、いつの時代でも個性的で型破りな人たち。ふつうじゃない人たちがいたからこそ、新しいムーブメントが実際に生み出されて、集合意識がその時代に合った変容を遂げることができたのよね。私たちの個性は時代を動かすエネルギーになるってコトをまずは知ってちょうだい☆ 歴史的転換点を迎えている今だからこそ、ふつうな人たちからあらゆる運氣を抜き取って、ふつうじゃない個性的な人たちに豊かな運氣を継承させてあげましょう……それがタイムリーな宇宙の意図でもあるのよ♪

とりあえずは、てんびん座満月の夜には個性的なアファメーションをたくさん行って、おひつじ座新月の夜には型破りな願い事を楽しく書き出していくのがおすすめ☆ 最大のポイントは天の神々を退屈させないように、ユニークなアウトプットをしていくことよ！ みんなと同じような意図を宣言しちゃう人は、ぶっちゃけ神さまにとっては退屈な存在。ふつうじゃない意図を堂々と宣言するあなただからこそ、神々の注目を集めることができて、天からのサポートがマジカルリッチに流れてくるようになるのよね♪ 神々は実際のところ、個性的で面白い人をエコヒイキする傾向にあるってコトを知ってちょうだいね♡

■おうし座へのメッセージ

運命のシナリオが大胆に動き出す1カ月！ 身の回りの急激な変化にあたふたしちゃうような毎日になりそうなのが、おうし座のあなた!! だけど宇宙を信頼して、何事にも前向きに向き合うのが最高最善を導くというもの☆ 怒りをあらわにしたり、愚痴をこぼしたりさえしなければ、「最高の未来につながるシナリオ」を必ず宇宙は用意してくれるはず♪

特に、月末あたりは「象徴的な出来事」に遭遇する可能性が大きいわよ。とりあえず、ポジティブな思考をKEEPできれば「全ては結果オーライ」。いつだって宇宙は「あなたの味方」だってことを知っておいてちょうだいね♡

おうし座のマジカルペインティング

ジュエリーの絵画

ジュエリーの絵画をお部屋に飾るとユニークになれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）