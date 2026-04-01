1日10時現在の日経平均株価は前日比1947.52円（3.81％）高の5万3011.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1507、値下がりは42、変わらずは17と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均構成銘柄はほとんどの銘柄が値上がりし、値下がりは7銘柄にとどまっている。プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1銘柄で370.08円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が210.79円、東エレク <8035>が157.89円、ファストリ <9983>が134.36円、フジクラ <5803>が62.55円と続いている。



マイナス寄与トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を42.04円押し下げ。次いでネクソン <3659>が7.61円、商船三井 <9104>が2.01円、デンソー <6902>が1.94円、ＩＮＰＥＸ <1605>が0.48円のマイナス寄与で続く。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、海運の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、銀行、機械、電気機器、卸売、石油・石炭と続いている。



※10時0分11秒時点



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