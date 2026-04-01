「カージナルス−メッツ」（３１日、セントルイス）

メッツの千賀滉大投手が今季初先発するも、三回に３連打を許すなどして２点を失った。それでもしっかりと立ち直り、６回を２失点に抑えた。

序盤を無失点で立ち上がった千賀。だが三回、先頭に二塁打を浴び、打順が１番にかえってウェザーホルトに中前打を浴びた。中堅からホームへの送球が高く浮く間に二塁へ進まれた千賀。無死二、三塁からヘレーラに２点二塁打を浴びて先制を許した。

なおも無死二塁のピンチはしっかりと抑えた右腕。二回には３者連続三振を奪い、直球の最速も９９マイルを連発。良かったイニングの直後に落とし穴が待っていた。

それでも四回はしっかりと三者凡退に抑え、五回も簡単に２死を奪い、ヘレーラはＡＢＳチャレンジで２球連続でストライク判定がボール判定に変わる珍事があった中で四球を与え、バールソンも連続四球で歩かせた。２死一、二塁のピンチとなったが、ウィンにはフルカウントから９６マイルのフォーシームでねじ伏せた。

六回も続投し圧巻の３者連続Ｋ。この試合２度目の快投で、クオリティースタートを達成。最速は１５９・６キロで９奪三振をマークした。