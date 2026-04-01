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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

2wayや3wayのバッグはたくさんありますが、使ってみるとどちらかの持ち方が“おまけ”になっていることもありますよね。そんなジレンマを解決すべく、トートとリュックどちらも主役になることを目指して生まれたのが「トートリュクス」というバッグ。

商談や混雑する電車等では手持ちトートでスッキリと、移動中や休日にはキレイめリュックといった使い方が瞬時に切り替えられるのも特長だそう。

元スポーツバッグ開発者のこだわりが詰まっているそうなので、おトクな先行セール情報も含めて詳しくチェックしていきましょう。

トートとリュックを3秒で切替。大人の毎日に寄り添う新発想バッグ「トートリュクス」 【24％OFF】19,646円 詳細をチェック

トートとリュックを即使い分け

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「トートリュクス」は仕事・日常・旅を分けないをコンセプトに掲げる、いわゆる2WAYタイプのバッグ。

マルチウェイなバッグ自体は珍しくありませんが、本製品はトートとしての上質さやリュックとしての背負いやすさにこだわっているのがポイントだそう。

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混雑した電車や営業訪問時には手持ちトートでスッキリとさせ、移動がメインの際にはリュックスタイルでラクをするといった合理的な使い方ができますよ。

見た目以上の収納力。通勤にも小旅行にも

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通勤通学用バッグとしての収納力は十分あり、必須アイテムのノートPCスペース（最大16インチまで）もしっかり装備済み。小物ポケットやボトルホルダーも備えているので、書類も含めてしっかり整理できるのが特長。

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さらに嬉しいのが型崩れしにくい構造と自立設計。スムーズにアクセスできるフロントポケットもあり、毎日の通勤はもちろん1泊ほどの小旅行にも対応できる容量となっています。

スポーツバッグ開発と理学療法士の知見を融合

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背負い心地を快適にするため、ショルダーストラップにもこだわられているのが本製品。

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スポーツバッグの企画開発の知見に加え、理学療法士による監修によってズレ落ちにくい設計になっているそう。

そのうえでトートでもリュックでも見た目を損なわないよう、ショルダーベルトの構造や太さをミリ単位で調整済み。どちらの形態も主役になれる使い心地だそうですよ。

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昨今ではバックパックが主流ですが、スーツに合うバッグという点では「トートリュクス」はアリですね。

期間限定の先行セールに加え5％OFFのクーポンも発行されていたので、気になった人はぜひチェックしてみてください。

※ 5％OFFクーポンはこのページのリンクから移動することで自動適用されます。

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Source: machi-ya