Photo: ギズモード・ジャパン

メモリ不足でも削れない〜。

世界を襲う物価高の嵐。それでも消費者離れを防ぐため、価格据え置きにするには、スマートフォンなどはスペックダウンで乗り切れるなんて予測が出されていました。ところが、意外にもスペックは譲れないのが現状のようです。

AI需要は避けられない…

9to5Macは、2026年のスマートフォン市場のトレンドを報じました。当初は、NAND型フラッシュメモリの値上げや品不足の影響を受け、全体的にスペックの向上は停滞すると予想。しかし、新たにTrendForceが発表した調査レポートを受け、主にスマホのストレージ容量の分野で、着実にスペックアップの傾向が認められると報道されています。

最大の要因は、スマートフォンでのAI利用の増加。Apple（アップル）であれば、iPhoneにおけるApple Intelligenceの活用、HUAWEI（ファーウェイ）のハイエンドスマートフォンにおけるHarmonyOS AIの稼動が例に挙げられました。いずれもキャッシュメモリの使用量は膨大！ 使い方によっては、スマホのストレージ容量のうち60GBもキャッシュ利用に占有されることがあり、絶対的にスマートフォン本体のストレージを増強させることが求められているとの指摘です。

すでにストレージ増量はトレンドに

今年のiPhone 17eで話題となったのは、iPhone 16eにはあった128GBモデルが廃止され、最小構成モデルでも256GBのストレージ容量となった点でしょう。背景には、やはりApple Intelligenceを満足に活用できる環境整備があり、ストレージ倍増が必須だったと考えられます。

世界全体では、今年発売されるスマートフォンに備わるストレージの平均容量が、4.8％の増加になると予測。大手メーカーほど、Appleに似た大幅なストレージ増強路線で新モデルを投入してくると見られています。一方、値上げなしにはストレージ容量を増やせない中低価格モデルの販売メーカーは、苦しい選択を迫られる恐れ。AIを使いこなせないスペックのモデルは打ち切られたり、撤退を余儀なくされる中小メーカーさえ出てくる見込みなんだとか。

ユーザーにとって魅力的な価格で、新モデルのスマートフォンを発売したい。でも、スペックをアップしなければ魅力とはならず、そのためには値上げを避けられない…。今年はメーカーにとって、苦悩の多い日々が続きそうですね。

Source: TrendForce via 9to5Mac