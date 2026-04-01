おうちの中で筋トレをしている時に、猫ちゃんが様子を見にやってきたという経験がある人もいるのではないでしょうか？そんな猫ちゃんの指導を受けるトレーニングタイムの光景が、表示回数20万を突破する反響を見せています。その光景を見た人からは、「これは真面目に頑張るしかありませんね（笑）」「厳しいなあｗ」と、温かい笑いが巻き起こることとなりました。

【写真：お母さんが『腹筋』をしていたら、猫がそばにやって来て…笑ってしまう瞬間】

腹筋をしていたお母さんを見かけた紬くんが…

Instagramアカウント『すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】』に投稿されて注目を集めているのは、お母さんのトレーニングタイムの光景。ある日、腹筋をしようと床に寝そべったお母さん。膝を軽く曲げて手を頭の後ろで組み、いざ腹筋をしようとしたところ、そこにキジトラ猫の紬くんがやってきたのだといいます。

筋トレをするお母さんを近くで応援してくれているのかと思っていると…なんと、紬くんはお母さんのお腹の上に座り込んでしまったのだとか！どうやら紬くんは、応援ではなく指導をしてくれるご様子。お腹に紬くんが乗ったことで、お母さんの腹筋には予想外の負荷がかかります。

そんな厳しい猫教官の指導が入ったことで、きっとお母さんのトレーニング効果は何倍にもなったことでしょう。

お父さんは鈴くんの試練を受けることに

紬くんからスパルタ指導を受けることになったお母さん。いっぽう、お父さんも茶トラ猫の鈴くんにある『試練』を与えられることになったのだとか。その日、お父さんが横になっていると、お父さんの隣にやってきてぴったりとくっついて寝転がった鈴くん。一見すると、いつまでもそうしていたい幸せな状況ですが…なんと、鈴くんはお父さんが伸ばしていた腕の上に乗っていたのだそう！

ずっと鈴くんとくっついていたいものの、腕を動かしてしまえば、きっと鈴くんはどこかへ行ってしまうことでしょう。そのため、腕を動かしたくても動かせなくなってしまったお父さん。そうして我慢していたところ、お父さんの腕はだんだんと痺れてきてしまったといいます。

しかし、そんな猫ちゃんたちの試練なら、いくらでも受け止めてしまえるお母さんとお父さん。きっと、猫ちゃんたちがいてくれることで、お母さんとお父さんは心も体も日に日に強くなっていることでしょう。

そんなお母さんの筋トレ風景を見た人からは、「プロのコーチがいるようですね」「こんな教官の元なら続けられそう」「人類が横になるとこうなりがちｗ」と温かい笑いが起こることに。

Instagramアカウント『すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】』では、そんな家族たちを見守る猫ちゃんたちの日々の様子が綴られています。

紬くん、鈴くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。