今すぐ着られるのに“お買い得”！【グローバルワーク】賢くゲットしたい♡「春カラートップス」

今すぐ着られる服が欲しい！ そんなタイミングで狙いたいのは、春カラーが華やか & 手に取りやすい価格にお値下げされているアイテム。今回は、即戦力になってくれる「春カラートップス」を【グローバルワーク】からピックアップしました。賢くおしゃれを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。

春らしいピンクニットで明るい印象に

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックプルオーバー」\2,792（税込・セール価格）

やわらかなペールピンクが魅力のVネックトップス。顔まわりをパッと明るく見せてくれそうで、シンプルなコーデでも春らしい華やかさを演出。スウェットのような素材ながらラフすぎず、大人コーデにも取り入れやすいのがポイントです。1枚でさらっと着るほか、こちらのスタッフさんのようにレースインナーをレイヤードすればサマ見えが狙えます。着まわし力にも期待できるアイテムです。

やさしい印象のイエローカーデ

【グローバルワーク】「スウェットライクVネックカーディガン」\3,142（税込・セール価格）

淡いイエローが春らしいカーディガン。やわらかなトーンで主張しすぎず、コーデに自然な明るさをプラスします。メタルボタンとポケットのさりげないアクセントがコーデのポイントに。寒暖差が気になりがちな今の時期にとくに活躍してくれそうです。

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Writer：licca.M