子猫の頃と同じポーズをした「こはく」ちゃん。挨拶をするかのように「ハーイ」と手をあげている姿が今も昔も変わらず可愛らしく、18万以上閲覧されていました。

「昔も今もかわいい」「プリティーすぎて泣く」といったコメントが寄せられています。

【写真：挨拶をするかのように『右側のおててをあげていた子猫』→成長した『現在の様子』を見ると…尊すぎる光景】

今も昔もカワイイ！

Xアカウント『三毛猫こはくの部屋』に投稿されたのは、一触即発に見える2匹の猫の姿。

現在5歳になるという、こはくちゃん。ハロウィンの日に保護し、おうちに迎えた三毛猫なのだそう。

ある日、こはくちゃんは右手を上げて挨拶をするかのようなポーズを見せたのだそう。ハイタッチしたくなるような、とってもかわいらしい姿だったといいます。

実はこはくちゃん、子猫のときも同じポーズをしていたのだそう。

子猫のころの写真を見ると、やっぱり「こんにちは」とでも言うようにこちらを見ていたとか。ピンクの肉球を見せながら、こちらを見つめるあどけない顔もたまらなくカワイイ！

2枚の写真を見比べると、身体の大きさこそ違うものの、顔の模様や、こちらを見つめてくる目の形、手の模様も同じ。すくすく育ってきたのがわかります。

今も昔もカワイイこはくちゃんには1万7千以上のイイねが集まっていました。

愛情いっぱいに育ったこはくちゃん

普段のこはくちゃんも、たまらなくカワイイ姿を見せてくれているのだとか。

緩衝材に使われている紙でカシャカシャと遊んでいたのだそう。見上げてくる顔が「楽しいよ」と言ってくるようでかわいらしい！！

お手々をしっぽでクルンと巻いて、マフラーにしている姿も。もふもふマフラー、筆者も巻いてほしいです。

首をかしげて見つめてくる姿は「きゅるん」という擬態語がピッタリのかわいらしさ。

こはくちゃんの見せるさまざまな表情から、飼い主さんの愛情がたっぷり注がれているのだなと感じました。

こはくちゃんの毎日の様子を知りたい方は、Xアカウント『三毛猫こはくの部屋』を要チェックです！

写真・動画提供：Xアカウント「三毛猫こはくの部屋」(@mikenokohaku)」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。